La selección celebrará el lunes por la tarde con la afición en Madrid si gana el Mundial

La selección española masculina de fútbol tiene previsto celebrar el lunes por la tarde en Madrid con la afición en el caso de que conquiste este domingo ante Argentina el título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, a los medios congregados este viernes en la sede de la Delegación, aunque no ha dado demasiados detalles sobre cómo sería este festejo, que tendría como epicentro la plaza de Cibeles.

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Martín indicó que en el caso de que la actual campeona de Europa gane este domingo a la 'Albiceleste' en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), el lunes por la tarde tendría lugar un recorrido de celebración por las calles de la capital, desde el intercambiador de Moncloa y con su "punto álgido" en la plaza de Cibeles, con un operativo que estará vigilado por otros 500 policías nacionales y 150 guardias civiles.

Consultado por este hipotético recorrido, el delegado del Gobierno se ha limitado a señalar estos dos puntos del callejero madrileño, dejando en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todos los detalles de este itinerario.