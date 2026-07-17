Agencias

La selección celebrará el lunes por la tarde con la afición en Madrid si gana el Mundial

Guardar
Google icon
Imagen J33XW4M22ZBDXEJVX3QLULT5II

La selección española masculina de fútbol tiene previsto celebrar el lunes por la tarde en Madrid con la afición en el caso de que conquiste este domingo ante Argentina el título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, a los medios congregados este viernes en la sede de la Delegación, aunque no ha dado demasiados detalles sobre cómo sería este festejo, que tendría como epicentro la plaza de Cibeles.

PUBLICIDAD

Martín indicó que en el caso de que la actual campeona de Europa gane este domingo a la 'Albiceleste' en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), el lunes por la tarde tendría lugar un recorrido de celebración por las calles de la capital, desde el intercambiador de Moncloa y con su "punto álgido" en la plaza de Cibeles, con un operativo que estará vigilado por otros 500 policías nacionales y 150 guardias civiles.

Consultado por este hipotético recorrido, el delegado del Gobierno se ha limitado a señalar estos dos puntos del callejero madrileño, dejando en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todos los detalles de este itinerario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas instalarán pantallas para retransmitir la Final del Mundial

Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas instalarán pantallas para retransmitir la Final del Mundial

El Ayuntamiento cortará el tráfico a primera hora de la tarde del domingo en Colón, Serrano y Castellana por el Mundial

El Ayuntamiento cortará el tráfico a primera hora de la tarde del domingo en Colón, Serrano y Castellana por el Mundial

La UE sanciona a una persona y cinco empresas del complejo militar ruso por ataques con drones a Kiev

La UE sanciona a una persona y cinco empresas del complejo militar ruso por ataques con drones a Kiev

Una chispa en un aire acondicionado causó el incendio en el que murieron 11 niños en Argel

Infobae

Irán pide reducir el consumo de electricidad tras los ataques de EEUU contra "instalaciones de suministro"

Irán pide reducir el consumo de electricidad tras los ataques de EEUU contra "instalaciones de suministro"