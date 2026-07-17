La región parisina dobló las muertes en la ola de calor de junio

París, 17 jul (EFE).- La región de Île-de-France, donde se encuentra París y la más poblada de Francia con unos 12 millones de habitantes, registró entre el 22 y el 28 de junio, en plena ola de calor récord en Francia, 2.850 muertes, algo más del doble de lo habitual, informó este viernes Santé France.

Los datos ofrecidos por el organismo público no son aún los definitivos nacionales para esa semana, que fue la más crítica en cuanto a temperaturas de la segunda ola de calor del año y que batió varios récords desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron los registros en Francia.

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Los últimos datos difundidos para toda Francia sobre los efectos del extremo calor calculaban, a inicios de julio, que al menos hubo 2.000 muertes suplementarias del 22 al 28 de junio, pero esos datos incluían solo las muertes notificadas a través de certificados de deceso electrónicos, sin los registros en papel.

"El número de fallecimientos por todas las causas (...) fue de 2.850 muertes en la región de Île-de-France (región parisina), una cifra significativamente superior al número de fallecimientos por todas las causas esperados (+122 %, es decir, +1.565 decesos entre el número de fallecimientos esperados y el observado)", indicó Santé France, en un comunicado.

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Los datos de París sí incluyen la certificación tanto electrónica como en papel de los decesos registrados entre el 22 y el 28 de junio.

En la semana siguiente a esa ola de calor, del 29 de junio al 5 de julio, hubo un aumento de los fallecimientos esperados en la región parisina del 18 %, hasta los 1.506 decesos, como probable efecto del extremo calor de la semana anterior.

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La ola de finales de junio, la más agresiva desde que hay registros meteorológicos en Francia, se unió a la de finales mayo -de una precocidad inédita- y a la que acaba de terminar desde inicios hasta mediados de julio.

Además de los miles de muertos -la mayor parte de ellos ancianos, pero también jóvenes ahogados- el calor causó graves trastornos en los servicios públicos, como trenes y escuelas, y ha contribuido a un aumento de los incendios forestales.

Francia ha registrado, hasta el momento, más de 32.000 hectáreas quemadas por fuegos forestales, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025, que ya fue un año excepcional, lo que hace temer una temporada récord de incendios.

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Según informó a inicios de julio la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM, en sus siglas en francés), el 54 % de los acuíferos y reservas de agua de Francia estaba, el 1 de julio, por debajo de los registros normales mensuales. EFE