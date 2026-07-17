El Ejército ucraniano ataca una refinería en Rusia y una terminal petrolera en Crimea

Kiev, 17 jul (EFE).- El Ejército ucraniano alcanzó, entre otros objetivos en ataques aéreos de larga distancia llevados a cabo durante esta madrugada, una refinería situada en la región de Yaroslavl de la Federación Rusa y la terminal de productos petroleros de Kerch, en el este de la península ocupada de Crimea, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Kiev.

La fuente dice sobre la refinería de Yaroslavl atacada - que pertenece a la empresa Slavneft-YANOS - que procesa unos 15 millones de toneladas de petróleo al año y produce combustible de varios tipos y otros derivados del petróleo utilizados entre otros por el Ejército ruso.

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Además de la terminal portuaria de Kerch, Ucrania también alcanzó en ese puerto de Crimea, clave para las conexiones de la península con el territorio de la Federación Rusa, un depósito de combustible y lubricantes.

Junto al puerto de la propia Kerch, las fuerzas ucranianas también alcanzaron un buque patrullero militar ruso. En las aguas del mar Negro y del mar de Azov, Ucrania logró dañar asimismo dos buques de transporte de petróleo y gas y un remolcador, según el parte del Estado Mayor.

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Otro de los objetivos alcanzados en los territorios ocupados durante la madrugada del viernes fue un depósito de combustible en la localidad de Shajtarsk, en la parte ocupada por Rusia de la región de Donetsk. EFE