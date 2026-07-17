Florida inaugura una estatua de Ponce de León, el explorador que dio el nombre al estado

Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, desveló este viernes una estatua del explorador español Juan Ponce de León en Tallahassee, en un acto que reivindicó el legado hispano del navegante que dio el nombre al estado, en el marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Hoy develamos una nueva estatua de Juan Ponce de León en el Capitolio de Florida, en honor al explorador cuya llegada en 1513 marcó el comienzo de la historia escrita de Florida y le dio nombre a nuestro estado", dijo DeSantis en un video en redes sociales.

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"La historia de Florida comenzó mucho antes de su incorporación como estado, incluso antes de la fundación de Estados Unidos; se remonta a más de cinco siglos y ayudó a forjar la nación que conocemos hoy. Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario, Florida lidera el camino preservando y celebrando nuestra historia", agregó.

La estatua de bronce muestra al aventurero español de pie, con su mano izquierda apoyada sobre la cintura, mientras con la otra señala hacia el frente. Es representado con el morrión -casco de acero característico de los saldados españoles-, y con un sable envainado en su costado izquierdo.

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Ponce de León se ubicará a unos pocos metros de otra estatua significativa en el interior del Capitolio de la capital de Florida, aquella que representa al primer presidente de Estados Unidos, George Washington.

Ponce de León es el primer europeo documentado en pisar el actual territorio estadounidense, en 1513, cuando lo bautizó 'La Florida', una zona que se convirtió en escenario de disputas entre potencias europeas, pues España combatió en 1565 a Francia, que intentó establecer una colonia en Fort Caroline, en el norte de Florida.

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Este estado acoge, de hecho, la ciudad más antigua del país continental: San Agustín, que fue fundada en septiembre de 1565.

La inauguración de la estatua ocurre en un momento en que el Gobierno del presidente Donald Trump, republicano como DeSantis, ha puesto en valor la figura de Cristóbal Colón, convirtiéndola en un símbolo de la herencia cultural estadounidense y del patriotismo frente a las corrientes revisionistas.

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Estados Unidos conmemora este año el 250 aniversario de su independencia del imperio británico con una serie de celebraciones especiales por todo el país, que incluyó un fuerte despliegue de fuegos artificiales el pasado 4 de julio.EFE

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