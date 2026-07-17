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Trump pide compensaciones a Canadá por la contaminación del aire provocada por los incendios

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este viernes a Canadá compensaciones por la contaminación del aire de Estados Unidos provocada por los incendios que tienen lugar en el país vecino y que, a su juicio, se deben a la "negligencia" canadiense.

"Hacemos responsable a Canadá de no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que hay en ellos, lo que provoca que Estados Unidos se vea invadido innecesariamente por un aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable", ha afirmado el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales.

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En el mismo ha avanzado que mantendrá una llamada con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para pedirle explicaciones sobre este asunto. Si bien ya ha avanzado que reclamará compensaciones a Canadá puesto que "el coste es incalculable". "Este coste de la contaminación debe añadirse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", ha incidido Trump.

"Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y retirada de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado", ha afeado el dirigente norteamericano que ha hablado de "negligencia deliberada" que le cuesta a su país "miles de millones de dólares".

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