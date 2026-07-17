El Rey recibirá este martes en Zarzuela a Juanma Moreno tras su investidura para revalidar como presidente andaluz

El Rey Felipe VI recibirá este martes 21 de julio en el Palacio de la Zarzuela al presidente andaluz, Juanma Moreno, tras formalizarse recientemente su investidura tras los comicios autonómicos del 21 de mayo.

Según ha informado la Casa Real, la audiencia tendrá lugar a las 11.30 horas y se enmarca en la ronda de encuentros con los presidentes autonómicos elegidos en el último ciclo electoral.

Juanma Moreno logró ser investido de nuevo el pasado 2 de julio como presidente andaluz en la XIII legislatura autonómica, tras contar con el apoyo de los diputados de Vox tras el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y esta formación.

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