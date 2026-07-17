El programa español en la Bienal del Libro de Sao Paulo tendrá 50 autores y el lema 'Confluencias'

El programa literario de España como invitada de honor en la 28 Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo (Brasil), diseñado por la escritora Marta Sanz, contará con 50 autores y tendrá como lema 'Confluencias'.

En rueda de prensa en Barcelona sobre el programa español en la feria, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado que la asistencia como invitado es un "hito destacadísimo" para la industria y la creación literaria española.

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Urtasun ha subrayado el "salto impresionante" con la presencia en Sao Paulo, ha enfatizado la importancia de profundizar en el diálogo entre cultura e idiomas, y ha resaltado el esfuerzo por la internacionalización del sector editorial.

PREVISIÓN DE 700.000 VISITANTES

La presidenta de la Cámara Brasileña del Libro, Sevani Matos, ha asegurado que el concepto de la feria gira este año en torno a las emociones ya que la literatura "despierta emociones, preserva emociones y crea conexiones que trascienden fronteras".

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Ha subrayado que la feria prevé recibir 700.000 visitantes y que la presencia de España hara que esta edición sea "más especial y ampliará el diálogo" entre ambas culturas, en una relación en que los libros han sido uno de los puentes más importantes.

PARTICIPACIÓN DIVERSA

Entre los participantes en el programa literario, que constará de una treintena de sesiones, figuran Bernardo Atxaga, Alana S.Portero, Sabina Urraca, Carlos Zanón, Marta Carnicero, Gemma Ruiz, Isaac Rosa, Elvira Navarro, Katixa Agirre, Marcos Giralt Torrente, Sara Barquinero, Elena Medel, Harkaitz Cano y Xesús Fraga.

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Sanz ha asegurado que en la elección de autores fue importante la "diversidad, riqueza y carácter heterogéneo" de la literatura española, de distintas generaciones y lenguas, y ha buscado recoger la pluralidad más allá del criterio rector del mercado.

Ha dicho que hubieran sido posibles muchas otras programaciones de autores: "Son todos los que están, pero obviamente no están todos los que son. Es absolutamente imposible".

Sobre el lema, Sanz ha dicho que se ha buscado una metáfora que resumiera el deseo de confluir que ha encontrado en los mosaicos de Burle Marx, presentes en la explanada en Alacant y el paseo de Copacabana en Río de Janeiro, y con la que quiere ofrecer una panorámica de las letras españolas desde la perspectiva del encuentro con Brasil.

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El Pabellón de España, en el recinto Distrito Anhembi, tiene 500 metros cuadrados y está ideado por PeiPe Estudio, inspirado por los mosaicos ondulantes de Burle Marx, donde habrá un área de exposición de libros, un espacio para encuentros profesionales, un espacio para la compraventa de derechos y un auditorio donde se desarrollará la programación literaria y cultural.

ACTIVIDAD EN LAS SEDES DEL CERVANTES

Una parte de los autores que participarán en la feria se desplazarán a los diferentes centros del Instituto Cervantes, donde ofrecerán recitales, conversaciones y talleres.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado que la feria quiere potenciar las relaciones entre las literaturas española y brasileña, ha subrayado que la institución dispone de 8 centros en el país, y ha abogado por una cultura que apueste por el diálogo y la diversidad de lenguas "ante los nuevos intentos de imperialismo".

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El programa literario se complementará con otras actividades culturales como 8 veladas poéticas en el Pabellón de España con las lenguas oficiales, un homenaje a José Manuel Caballero Bonald en su centenario, una instalación de fotografías de Palmira Puig y Marcel Giró, que desarrollaron su carrera en Sao Paulo, la exposición 'El Thyssen te visita' con reproducciones de obras en espacios públicos, y un concierto de Sheila Blanco.