El FC Barcelona jugará el 8 de agosto en Udine un triangular de pretemporada

El primer equipo masculino del FC Barcelona continuará su preparación para la temporada 2026-27 compitiendo en la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, torneo amistoso que se disputará el próximo 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine (Italia).

Los culés compartirán cartel con el Udinese Calcio, anfitrión del torneo, y con el Nottingham Forest, "en un triangular que reunirá a tres equipos de las principales ligas europeas" y les servirá "para continuar su puesta a punto antes del inicio de las competiciones oficiales", según indicó este viernes el club blaugrana a través de un comunicado.

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"La participación en este torneo forma parte del calendario de partidos de pretemporada del Barça, con el objetivo de seguir acumulando ritmo competitivo y minutos de juego en un contexto de exigencia internacional antes del estreno oficial de la temporada para el equipo de Hansi Flick", subrayó la misma nota de prensa.

"Será una vuelta especial a la ciudad de Udine", acorde a ese texto, casi 21 años después de la última visita culé. "El único precedente azulgrana en la capital del Friuli se remonta al 7 de diciembre de 2005, cuando el equipo disputó un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Udinese", recordó finalmente el comunicado.

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