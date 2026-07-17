Agencias

El brent sube 4,59 % hasta los 88,10 dólares por las renovadas tensiones en Oriente Medio

Guardar
Google icon

Londres, 16 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este viernes un 4,59 %, hasta situarse en los 88,10 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, en respuesta a las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán y la posible amenaza de un cierre del mar Rojo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,87 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre de la última sesión, cuando el barril registró 84,23 dólares. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio de 2026 (19.30 GMT)

Infobae

Google rinde un homenaje a Cucurella con un guiño al meme del gato en el buscador

Infobae

Chile evacúa contrarreloj poblaciones ante el histórico temporal de lluvias en el país

Infobae

El meteorito que habría acabado con los dinosaurios sería de un tipo muy escaso

Infobae

Bogotá acoge un partido de fútbol a 196 metros de altura en la Torre Colpatria

Infobae