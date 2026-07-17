El brent sube 4,59 % hasta los 88,10 dólares por las renovadas tensiones en Oriente Medio

Londres, 16 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este viernes un 4,59 %, hasta situarse en los 88,10 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, en respuesta a las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán y la posible amenaza de un cierre del mar Rojo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,87 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre de la última sesión, cuando el barril registró 84,23 dólares. EFE

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