Bogotá acoge un partido de fútbol a 196 metros de altura en la Torre Colpatria

Bogotá, 17 jul (EFE).- Seis influenciadores y exponentes del fútbol callejero disputaron este viernes un partido a 196 metros de altura en la terraza superior de la Torre Colpatria, en Bogotá, en un evento presentado por sus organizadores como el encuentro de fútbol jugado a mayor altura de Latinoamérica.

Con una visión panorámica de la ciudad desde uno de los edificios más altos de Bogotá, el partido enfrentó a los equipos formados por tres jugadores cada uno en una cancha instalada en la terraza del emblemático edificio, con una red para que el balón no saliese del campo.

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"Estamos rompiendo el récord mundial con el partido sobre el edificio mas alto (...) esperamos demostrar que el talento de barrio puede llegar a los más alto, el fútbol profesional no es el único camino", expresó a EFE Santiago Ruiz, organizador del evento y portavoz de Futto, un emprendimiento dedicado al fútbol callejero.

La Torre Colpatria, de 196 metros de altura y 50 pisos, fue durante más de tres décadas el edificio más alto de Colombia, y desde su cima se destacan las vistas a los cerros de Monserrate y Guadalupe, la antigua plaza de toros La Santamaría o el planetario.

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Según los organizadores, la iniciativa busca posicionar a Bogotá como un escenario para experiencias deportivas innovadoras y servir como plataforma para impulsar el fútbol urbano y el 'freestyle' colombiano en competencias internacionales.

Conocidos por partidos de barrio en Bogotá y Medellín, los jugadores fueron Alexander Rodríguez, Juan Pablo Sierra, Felipe Forero, Miguel Fory, Sebastián Zamora y el influencer 'Piquiña'.

Al término del encuentro, los seis participantes recibieron un documento de la organización World Record Certification, que acreditó la realización del partido de fútbol a mayor altura, según esa entidad. EFE

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