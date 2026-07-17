AMP. Gil Marín: "No queremos traspasar a Julián Álvarez, no aceptamos la oferta de 100 millones ni una de 200"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club no quiere "transferir" al delantero argentino Julián Álvarez y defendió que su respuesta al interés del FC Barcelona "sí es infinita", porque no aceptan "la oferta de 100 millones de euros ni una de 200".

"La opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", expresó Gil Marín en declaraciones publicadas este viernes por el club en redes sociales.

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El futbolista colchonero lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que se habría unido el Real Madrid, que confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético, que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Este jueves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club blaugrana mantiene su intención de fichar a Julián Álvarez, aunque advirtió de que la oferta presentada al equipo rojiblanco no permanecerá abierta indefinidamente.

"Hemos hecho una oferta muy importante, si están dispuestos a aceptarla, fantástico, pero no va a ser ilimitada en el tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Si mantenemos la oferta o no depende de cómo transcurran estas dos semanas que quedan de julio", señaló Laporta en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

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El máximo dirigente 'culer' insistió en que las palabras del propio internacional argentino mantienen abierta la posibilidad de una operación. "Está claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo", apuntó.

Y Gil Marín respondió a Laporta. "Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni una de 200", zanjó.

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"Conozco a Joan (Laporta) lo suficiente como para pensar que está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él y le dije claro que, por favor, lo dejase estar, que no le queremos vender y que no le vamos a vender", prosiguió el directivo.

Gil Marín pidió a Laporta que dejase de "insistir" por 'La Araña'. "Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada. Quiere mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación, y lo peor, con el mismo Julián", remarcó.

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"Lo cierto es que conocemos a Julián, le hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador", agregó el consejero delegado de club madrileño.

Este tiene claro que "tanto jugador como aficionados lo tienen muy fácil" en caso de que el argentino se quede después de todo el revuelo levantado. "Todo depende del comportamiento y por supuesto también del rendimiento del jugador, pero el aficionado del Atlético de Madrid sabe exactamente lo que quiere. Quiere jugadores comprometidos y jugadores que ofrezcan rendimiento", argumentó.

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"Por eso, creo que el sueño de cualquier aficionado del Atlético de Madrid, y el mío personal, es ver a Julián haciendo goles para el Atlético de Madrid y consiguiendo títulos para el Atlético de Madrid. Yo creo que se va a dar", sentenció.

ELOGIOS A GRIEZMANN, KOKE Y BAENA

También habla en esta entrevista de otras figuras como el francés Antoine Griezmann, que puso fin a su etapa en el club esta última temporada. "Sus datos hablan por sí solos, es el jugador de la historia del Atlético de Madrid que más goles ha marcado y se ha convertido en leyenda, con todo el merecimiento", indicó.

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"Los atléticos hemos podido disfrutar de su magia, de su fútbol, de sus goles y, sobre todo, ha quedado puesto encima de la mesa una evidencia, y es que se está mejor dentro del Atlético de Madrid que fuera. Él reconoció el error y espero que esa evidencia sirva para otros muchos en el futuro", advirtió el directivo.

Del capitán Koke Resurrección, que ha renovado una campaña más, algo que "se debe exclusivamente a su rendimiento, no a lo que es" como futbolista. "Va a seguir consolidándose como leyenda del Atlético de Madrid. El jugar 18 temporadas en el mismo club, el llegar casi a los 750 partidos que tiene a día de hoy, es una barbaridad. Pero en cualquier caso, él sigue ganándose año a año su renovación por su rendimiento, por su comportamiento y por ejercer de capitán como lo hace", resaltó.

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"Álex Baena es un jugador enorme y por eso está haciendo el Mundial que está haciendo y el seleccionador apuesta sin duda por él, nosotros pensamos empezamos exactamente igual. Tuvo el infortunio primero una lesión en el primer partido de liga y después el proceso de apendicitis, pero no tengo ninguna duda que va a seguir el nivel que está dando el Mundial la próxima temporada en el Atlético", sentenció del almeriense.