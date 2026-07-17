Adelantada la corrida de rejones de Santander para no coincidir con la final del Mundial

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que la corrida de rejones de la Feria Taurina de Santiago prevista para este domingo, 19 de julio, adelantará su inicio media hora y comenzará a las 18.00 horas, en lugar de las 18.30 horas inicialmente programadas, para no coincidir con la final del Mundial, que medirá a partir de las 21.00 horas a España y Argentina.

Según el Ayuntamiento, esta modificación, acordada con Lances de Futuro, tiene el objetivo de facilitar que los aficionados puedan disfrutar tanto del festejo taurino como del partido de fútbol.

De este modo, los asistentes a la corrida protagonizada por Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, con toros de Benítez Cubero-Pallarés, podrán desplazarse posteriormente para seguir la final en alguno de los espacios habilitados por el Ayuntamiento.

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En concreto, el Consistorio instalará dos pantallas gigantes en la Plaza Porticada que se suman a la del Centro Botín, donde se podrá vivir el partido en un ambiente festivo y compartir una cita deportiva histórica.

Además, en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de "dos de las grandes citas del verano en Santander".