China y EE.UU. lanzan campaña para hallar el paradero de "Tigres Voladores" desaparecidos

Pekín, 16 jul (EFE).- Instituciones chinas y estadounidenses han puesto en marcha una campaña para recabar información sobre el personal desaparecido de los "Tigres Voladores", el escuadrón aéreo estadounidense que ayudó a China a defenderse de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, informó este jueves la agencia estatal Xinhua.

La iniciativa fue presentada de manera conjunta por la Fundación del Patrimonio Aeronáutico Sino-Estadounidense, la oficina de Asuntos Exteriores del gobierno municipal de Nanjing (sureste) y el Memorial de los Mártires de la Aviación Antijaponesa de esa ciudad, donde se celebraba una ceremonia con motivo del 85 aniversario de la llegada de esta unidad a China.

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Las tres entidades pidieron a la ciudadanía que aporte pistas sobre el paradero final de los desaparecidos.

La campaña se apoya en una lista de nombres elaborada cruzando datos oficiales de instituciones estadounidenses como los Archivos Nacionales y la Agencia de Investigación Histórica de la Fuerza Aérea, según indicó Jeffrey Greene, presidente de la organización norteamericana.

Una comparación preliminar entre ese registro y los nombres de los 2.605 mártires estadounidenses de la aviación antijaponesa inscritos en el memorial determinó que algunos coinciden, otros aún deben verificarse y los que no figuran serán objeto de futuras investigaciones.

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"Este esfuerzo requerirá tiempo, paciencia y un trabajo muy meticuloso. Sin embargo, por cada aviador estadounidense que podamos encontrar e identificar debidamente, todos estaremos aportando un importante grado de cierre a familias de todo Estados Unidos", afirmó Greene.

Los "Tigres voladores" fueron un escuadrón aéreo integrado por pilotos estadounidenses que combatieron en ciudades chinas como Kunming y Chongqing, bombardeadas por la aviación japonesa entre 1941 y 1942.

Las unidades combatieron en colaboración con el Gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, entonces con sede en la ciudad sureña de Chongqing, cuando Mao aún no había tomado el poder, protegiendo líneas de suministro vitales y derribando más de 200 aviones nipones en sus meses de actividad. EFE

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