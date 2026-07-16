Reino Unido pide a FIFA una investigación por la pancarta en la que se leía "las Malvinas son argentinas"

El Gobierno de Reino Unido ha pedido una investigación a la FIFA contra Argentina por la "inapropiada" pancarta que sujetaron algunos jugadores de la selección 'albiceleste' en la que se podía leer "las Malvinas son argentinas" tras su victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial en Atlanta (Estados Unidos).

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falkland sin duda lo son", ha subrayado la portavoz del primer ministro, Keir Starmer, utilizando el nombre con el que los británicos se refieren al archipiélago de ultramar.

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"Nuestra postura permanece inalterable. La autodeterminación corresponde a los isleños y nuestro compromiso con las islas Falkland jamás flaqueará", ha indicado la portavoz británica en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena BBC.

Si bien el 'premier' ha afirmado que cualquier posible medida disciplinaria en contra de Argentina por el gesto de los jugadores --que recogieron la pancarta de un grupo de aficionados-- depende de la FIFA, se ha mostrado a favor de este paso.

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Previamente, el ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, Peter Kyle, había valorado el comportamiento de los jugadores como "totalmente inapropiado", instando a la FIFA durante una entrevista en Time Radio a llevar a cabo "una investigación exhaustiva" sobre el incidente.

Esto se produce después de que varios futbolistas de la 'albiceleste', primero el centrocampista Giovanni Lo Celso, sujetaran frente a la grada una pancarta en la que se leía "Las Malvinas son argentinas" tras su triunfo por 1-2 en Atlanta.

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Argentina fue multada por la FIFA tras exhibir una pancarta con el mismo lema tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2014. Un caso similar se produjo en el seno del combinado nacional español, después de que los jugadores Rodri Hernández y Álvaro Morata fueran sancionados con un partido de suspensión por la UEFA tras cantar 'Gibraltar es español' en la celebración en Madrid de la Eurocopa de 2024.

LA ASAMBLEA DE FALKLAND PIDE UNA INVESTIGACIÓN

Más tarde, la Asamblea Legislativa de las islas Falkland ha publicado en sus redes sociales una misiva firmada por su presidente, Jack Ford, y dirigida al comité disciplinario de la FIFA en la que han pedido investigar el incidente, catalogándolo como una "declaración política relacionada con la soberanía" del territorio.

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"Estamos decepcionados, aunque lamentablemente no sorprendidos, por esta forma de actuar, ya que este no es el primer incidente de este tipo: la Asociación Argentina de Fútbol fue sancionada con 20.000 libras por la FIFA en 2014 por comportamiento similar", ha indicado en la misiva.

Ford ha informado además de que "se filtraron vídeos" del encuentro entre Argentina y Egipto "en el que la escuadra argentina cantó canciones" sobre la soberanía del territorio en los vestuarios. En este sentido, ha recordado que los estatutos y el código de disciplina de la FIFA "prohíben el uso de partidos de fútbol e instalaciones" para difundir "mensajes políticos, religiosos o personales".

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Finalmente, ha afirmado que "las islas Falkland son un territorio británico de ultramar" y que "los acontecimientos" de la guerra dejaron a los isleños "traumatizados", haciendo que "actos políticos como los posteriores al partido fueran particularmente insensibles para el pueblo" del territorio. "La FIFA debería tener en cuenta este contexto a la hora de tomar su decisión", ha dicho.

La disputa por la soberanía del archipiélago, que se remonta al siglo XIX, tuvo su máximo exponente en la guerra iniciada el 2 de abril de 1982 por la dictadura argentina, que dejó 255 soldados británicos y otros 650 argentinos muertos. El país sudamericano tuvo que retirarse tras poco más de dos meses de enfrentamientos.

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