Añade temas: Viernes 17 de julio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 16 jul (EFE).-

Brühl (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrecen una rueda de prensa al término del consejo de ministros franco-alemán y del consejo de ministros de seguridad y defensa de Francia y Alemania en Brühl, en el oeste de Alemania, cita en la que los mandatarios de ambos países esperan avanzar en proyectos concretos tanto en el ámbito económico como en el tecnológico, espacial, y, en particular, en iniciativas con aplicaciones militares tras el fracaso del FCAS.

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Bruselas.- La Comisión Europea publica su informe anual sobre el Estado de Derecho, un examen clave que evalúa la salud democrática, la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea.

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Dublín.- Se celebra una reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE)

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Moscú.- La Justicia rusa decide si arresta al opositor Borís Nadezhdin por extremismo, lo que le inhabilitaría como candidato independiente en las próximas elecciones legislativas.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta su informe sobre la competitividad de la banca europea, en el que se espera que plantee revisar las exigencias de capital a las entidades y simplificar las obligaciones de información con el fin de facilitar que compitan con las de otras jurisdicciones, en particular, Estados Unidos.

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Shanghái (China).- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a ese incipiente sector en China, abre sus puertas en Shanghái (este) con la intervención del presidente del país asiático, Xi Jinping.

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Montevideo.- En el marco de su proceso de expansión por Latinoamérica, la empresa Tesla hace su presentación en Uruguay.

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Tiro (Líbano) - El grupo chií libanés Hizbulá convoca una manifestación en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, para mostrar el descontento por el acuerdo marco alcanzado entre el Gobierno libanés e Israel que consideran "humillante y vergonzoso".

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Saná.- Los hutíes protestan contra las restricciones saudíes al espacio aéreo yemení (Vídeo)(Foto)

Fasayil (Cisjordania).- Desde hace un mes, colonos israelíes acuden a bañarse a una poza en Jericó, Cisjordania ocupada, que ellos mismos llenaron con agua robada de la aldea agrícola palestina de Fasayil, sin permiso de las autoridades. Ahora, el ministro de Finanzas ultranacionalista y que reside en Cisjordania, Bezalel Smotrich, ha anunciado una inversión estatal de 800.000 euros para "renovar" esta piscina en territorio ocupado.

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Lima.- Perú, segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, presenta el informe anual de cultivos de coca, con la cifra actualizada de las plantaciones dedicadas para obtener la materia prima con la que se elabora esta droga.

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Saná.- La instalación de más de dos millones de paneles solares en el Yemen, que ya abastecen a 1,5 millones de hogares y campos de cultivo según la ONU, se ha convertido en la tabla de salvación para la agricultura y la supervivencia diaria ante el colapso absoluto de la red eléctrica por más de una década de guerra.

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Beirut.- Las autoridades culturales del Líbano alertan de que la ofensiva israelí en el sur del país no solo está destruyendo pueblos e infraestructuras, sino también parte de un patrimonio arqueológico e histórico que consideran esencial para la identidad nacional, un mensaje que exhiben ante miles de visitantes en los principales museos del país.

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Londres.- Londres acoge un concierto del Misteri d'Elx coincidiendo con el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad y como presentación de Elche como destino turístico.

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Roma.- El Ministerio de Exteriores de Italia presenta el programa que llevará a la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que el país europeo será este año invitado de honor.

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San Juan.- La artista urbana puertorriqueña Nesi, conocida como la voz detrás del coro de 'Yo Perreo Sola' junto a Bad Bunny, lanzó este viernes su primera producción, 'Pretty Bitch', en el que, según dijo a EFE, resalta "la fuerza femenina" en la sociedad por ser mujeres "disciplinadas, decididas y fuertes".

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Ciudad de Guatemala.- El director del grupo editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), el mexicano Paco Ignacio Taibo, aseguró a EFE que una sociedad que lee cuenta con "más vacunas contra la desinformación", y defendió la creación de redes de clubes de lectura para combatir el rezago cultural de Latinoamérica.

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La Paz.- Mujeres bolivianas y extranjeras decidieron superar toda limitación física para participar en el Primer Campamento Sudamericano de Fútbol Femenino para Amputadas, que se desarrolla en la ciudad boliviana de Santa Cruz con la intención de instituir esta disciplina en el país andino y conformar una selección de la categoría con miras al Mundial de 2027.

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EFETV

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