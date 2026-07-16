La falta de fondos y de Constitución ensombrece las primeras elecciones de Sudán del Sur

Atem Simón Mabior

Yuba, 16 jul (EFE).- Sudán del Sur afronta una carrera contrarreloj para celebrar el próximo 22 de diciembre sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, un proceso lastrado por la falta de una Constitución permanente y el temor de la oposición y la opinión pública internacional a que los comicios arrastren de nuevo al país al caos.

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El país africano cumplió recientemente sus 15 años de independencia marcado por el colapso económico, una severa crisis humanitaria y la incertidumbre ante los próximos comicios generales.

La historia de Yuba quedó truncada apenas dos años después de su nacimiento con el estallido de una cruenta guerra civil entre las facciones lideradas por el presidente dinka Salva Kiir y el líder opositor nuer Riek Machar, un conflicto de tintes étnicos que ha causado de momento cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

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Pese al acuerdo de paz revitalizado que se firmó en 2018, la violencia contra los civiles está lejos de remitir, mientras el fantasma de la guerra civil está más vivo que nunca.

El proceso electoral ha reavivado las tensiones entre el gubernamental Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), liderado por Kiir, y la oposición (SPLM-IO), encabezada por Machar, detenido hace unos meses con cargos de traición en medio de choques armados entre ambas fuerzas.

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El líder interino del SPLM-IO, Nathaniel Pierino, aseguró a EFE que su movimiento considera que celebrar elecciones antes de la plena implementación del acuerdo de paz "equivaldría, en la práctica, a abandonar ese acuerdo".

También añadió que seguir adelante con los comicios en las circunstancias actuales "empujaría al país hacia un caos mayor".

Por el contrario, el secretario general del SPLM, Akol Paul Kordit, destacó a EFE que su partido está comprometido con la celebración de las elecciones en la fecha prevista, tal como estipula el acuerdo de paz.

Además, afirmó que la votación "permitirá a Sudán del Sur pasar de un sistema basado en el reparto del poder político a uno basado en el mandato popular y la legitimidad electoral", y añadió que los comicios contribuirán a fortalecer la estabilidad del país y a crear las condiciones necesarias para su desarrollo.

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A la crispación política se suma un complejo escenario técnico, financiero y legal que hace dudar a los propios organismos de la viabilidad logística de la votación.

La falta de recursos es uno de los mayores obstáculos.

El presidente del Consejo de Partidos Políticos, James Akol Zayako, advirtió que este organismo enfrenta un déficit cercano al 60 % de su presupuesto operativo, un vacío que ya retrasa el registro de partidos y la evaluación de candidaturas.

En el terreno técnico, el panorama no es más alentador.

El presidente de la Comisión Nacional Electoral, Abendeko Akok Kachoul, admitió a EFE que, aunque avanzan con los preparativos, necesitan "decisiones políticas urgentes" en las zonas bajo disputa territorial antes de poder iniciar el registro de votantes.

Por otro lado, la incertidumbre jurídica agrava la situación después de que el Parlamento aprobara enmiendas al acuerdo de paz para permitir los comicios sin contar con una Constitución permanente ni un censo de población actualizado.

Para el experto legal Santo Arkanjelo, estas reformas "no allanan el camino", sino que "abren la puerta a cuestionar la legitimidad" de un sistema político cuya validez jurídica depende del consenso de todas las facciones firmantes del pacto de 2018.

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El futuro político de la nación más joven del mundo mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Por un lado, Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) han insistido en que, aunque respaldan la votación, es imperativo cumplir con los compromisos del pacto de paz de 2018 y garantizar la participación de todas las fuerzas políticas.

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En un tono más crítico, los países de la Troika sobre Sudán (Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega), junto a la Unión Europea y otros socios internacionales, advirtieron en un comunicado conjunto que el acuerdo de paz revitalizado sigue siendo "la base de la legitimidad del Gobierno de transición".

Asimismo, instaron a las partes a frenar de inmediato las hostilidades y recordaron que cualquier modificación al calendario electoral debe nacer de un diálogo genuino y consensuado, y no de decisiones unilaterales. EFE