Agencias

El PIB del Reino Unido creció un 0,1% en mayo

Guardar
Google icon
Imagen 2JOD7L5VOFEZFNYOEXWUZCEI4M

El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,1% durante el pasado mes de mayo, después de la contracción de una décima observada en abril y el crecimiento del 0,3% en marzo, según ha informado este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El repunte de la actividad durante el quinto mes de 2026 reflejó un aumento del 0,3% en el sector servicios, compensado parcialmente por caídas del 0,5% en la producción manufacturera y del 0,8% en la construcción.

De este modo, la ONS ha estimado que el PIB real creció un 0,7% en el trimestre finalizado en mayo de 2026, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, después de un crecimiento del 0,8% entre febrero y abril y del 0,6% en los primeros tres meses de 2026.

PUBLICIDAD

El sector servicios fue el que más contribuyó al crecimiento trimestral, con un aumento del 0,7%, mientras que la construcción creció un 1,6% y la producción un 0,1% durante el mismo periodo.

"La economía registró un sólido crecimiento en los tres meses hasta mayo, aunque el ritmo se ralentizó ligeramente, ya que los dos últimos meses mostraron un panorama más débil", ha comentado Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La falta de fondos y de Constitución ensombrece las primeras elecciones de Sudán del Sur

Infobae

Théo Zidane renueva con el Córdoba, de la Segunda División española, por una temporada

Infobae

La UE logra un acuerdo político sobre nuevo programa AGILE de innovación en la Defensa

Infobae

Starmer viaja a Ucrania para despedirse de Zelenski en su última semana en el cargo

Infobae

La ONU alerta de la posible muerte de más de 500 personas por el hundimiento de dos embarcaciones en Birmania

La ONU alerta de la posible muerte de más de 500 personas por el hundimiento de dos embarcaciones en Birmania