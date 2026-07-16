La UE logra un acuerdo político sobre nuevo programa AGILE de innovación en la Defensa

Bruselas, 16 jul (EFE).- Las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo político sobre la creación de un programa para impulsar la innovación en la Defensa, bautizado como "AGILE", que ofrecerá apoyo financiero rápido a las pymes, incluidas las empresas emergentes y las que están en fase de expansión, que desarrollen tecnologías de defensa nuevas y disruptivas.

Representantes del Parlamento Europeo y de la presidencia irlandesa de turno de la UE lograron el miércoles a última hora el acuerdo, que tiene que ser aún respaldado formalmente por el Consejo y la Eurocámara.

"Se ha acordado a gran velocidad un nuevo programa de innovación en defensa ultrarrápido. Un plazo máximo de cuatro meses para que las subvenciones lleguen a las pymes y empresas emergentes de la UE, Ucrania y Noruega, permitiendo así el suministro acelerado de productos de defensa disruptivos a nuestras fuerzas armadas. La rapidez es vital para la defensa y la disuasión", dijo el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a través de una red social.

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El proyecto, dotado con 115 millones de euros, busca responder al nuevo entorno de seguridad marcado por la guerra en Ucrania, en el que resulta fundamental tener unos ciclos de innovación en defensa rápidos y de bajo coste, indicó la Eurocámara en un comunicado.

La misma institución añadió que el acuerdo garantiza que las pymes de toda la UE reciban el apoyo necesario para liderar la innovación en defensa, gracias a subvenciones de tramitación rápida y el acceso a servicios de ensayo y certificación.

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Ofrece a los Estados miembros la posibilidad de participar en el planteamiento de retos, asegurando que los productos desarrollados respondan a sus necesidades. Asimismo, simplifica la contratación de los productos que cuentan con el apoyo de AGILE.

Entre sus principales elementos figura el plazo acelerado de cuatro meses establecido para la concesión de subvenciones, lo que ayudará a complementar los instrumentos industriales de defensa con que ya cuenta la UE.

Además, facilitará la conexión entre las pymes y las empresas líderes en el sector para fomentar la adopción de productos respaldados por el programa y garantizará un acceso acelerado a instalaciones de ensayo y experimentación, abordando así un obstáculo de las pymes para comercializar sus productos. EFE

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