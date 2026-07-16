Théo Zidane renueva con el Córdoba, de la Segunda División española, por una temporada

Córdoba (España), 16 jul (EFE).- El centrocampista francés Théo Zidane ha firmado un nuevo acuerdo por una temporada con el Córdoba que le vinculará a la entidad blanquiverde hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club español.

El futbolista marsellés, hijo de Zinedine Zidane, se encontraba como agente libre después de que expirara su contrato el 30 de junio y la dirección deportiva decidiera no ejecutar inicialmente la opción de ampliación que poseía, acordando finalmente ambas partes formalizar una nueva vinculación laboral que permite al jugador afrontar su tercer curso en el equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).

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De este modo, el mediocentro se pone de inmediato a las órdenes del técnico Iván Ania en la presente pretemporada con la misión de recuperar el ritmo perdido durante esta última semana y media de ausencia.

Tras un último ejercicio profundamente condicionado por una operación de espalda que le mantuvo alejado de la competición durante más de tres meses y que redujo su participación a 21 partidos, el francés intentará recuperar el nivel mostrado durante su primer año en el equipo del sur de España, en el que llegó a disputar 36 encuentros, aportando cinco goles y una asistencia. EFE

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