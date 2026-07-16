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Mueren once niños a causa de un incendio en un orfanato en la capital de Argelia

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Al menos once niños han muerto este jueves y cerca de 20 han resultado heridos a causa de un incendio registrado este jueves en un orfanato de la capital de Argelia, Argel, según han confirmado los servicios de emergencia, que han subrayado que las operaciones en la zona siguen activas.

La Protección Civil de Argelia ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que 19 personas han sido hospitalizadas, incluidas diez que sufren "quemaduras de diversa gravedad", antes de agregar que sus efectivos "continúan los esfuerzos para extinguir el incendio" en el centro, situado en Mohamadia.

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Asimismo, ha detallado que el aviso de alerta fue recibido en torno a las 3.30 horas tras detectarse un incendio en el orfanato Dar al Aitam y ha resaltado que al lugar se han desplazado diez camiones de bomberos, 16 ambulancias y agentes destinados a la intervención ante incendios, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.

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