La UE da luz verde a su fondo de innovación en defensa, que permitirá a pymes usar campos de prueba militares

Los Estados miembro y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para poner en marcha el programa 'Agile', un fondo de 115 millones de euros propuesto por la Comisión Europea que busca acelerar la innovación militar en la Unión Europea, y que se espera que entre en funcionamiento a principios de 2027.

El pacto, cerrado durante la noche del miércoles, mantiene la premisa inicial de conceder ayudas en un plazo exprés de cuatro meses, y también introduce ayudas pymes y 'startups' tecnológicas, como el acceso acelerado a instalaciones de ensayo y campos de prueba militares, o la creación de canales de intermediación directa con los gigantes de la industria de defensa.

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Este nuevo instrumento busca corregir una de las grandes taras del sector de defensa en Europa, que es la concentración del mercado. Según el Ejecutivo comunitario, esto dificulta la innovación porque los proyectos disruptivos suelen quedar fuera de las licitaciones públicas tradicionales debido a las barreras de entrada y a la burocracia.

Según ha dicho anteriormente el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, hasta el 80% de los contratos de defensa en la Unión Europea acaban en manos de las diez principales compañías del sector, un porcentaje que contrasta con el de Estados Unidos, donde los gigantes de la industria solo se hacen con el 40% de los mismos.

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Para revertir esta situación, este proyecto piloto incluye un mecanismo de intermediación --pactado ahora por los colegisladores-- que facilitará que los desarrollos de las empresas más pequeñas se integren en las cadenas de suministro de estas grandes corporaciones.

Otro de los asuntos más importantes incluidos en este pacto es el acceso acelerado a las pymes a instalaciones de prueba y experimentación para abordar "una barrera clave" a la hora de que estas puedan lanzar sus productos al mercado.

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HAY QUE IMPULSAR LA INNOVACIÓN CON MÁS RAPIDEZ

La presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que ha dirigido las negociaciones, ha celebrado la rapidez con la que se ha tramitado la norma en un momento de alta tensión geopolítica. "En el contexto de seguridad actual, Europa debe impulsar la innovación con mayor rapidez y transformar la excelencia tecnológica en capacidad operativa", ha defendido la ministra de Defensa de Irlanda, Helen McEntee, tras sellar el pacto.

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El programa 'AGILE', que apoyará entre 20 y 30 proyectos proporcionando hasta el 100% de la financiación, mantendrá además una cláusula retroactiva para que las empresas puedan reclamar gastos incurridos hasta tres meses antes del cierre de las convocatorias. Para evitar que las pymes se ahoguen en el papeleo, las subvenciones se concederán de forma simplificada mediante pagos únicos y sumas globales.

Tras este acuerdo político provisional, el texto deberá ser refrendado formalmente por los Veintisiete y por el pleno de la Eurocámara en los próximos meses. Una vez superado este trámite y su correspondiente revisión jurídica, el reglamento entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la UE, con el objetivo de estar plenamente operativo a principios de 2027.

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