La FA respalda a Thomas Tuchel como seleccionador inglés pese a la eliminación en el Mundial

La Federación Inglesa (FA) respalda al alemán Thomas Tuchel como seleccionador nacional pese a las duras críticas recibidas tras la eliminación este miércoles ante Argentina en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador de 52 años fue nombrado sucesor de Gareth Southgate en noviembre de 2024 y su contrato inicial se le renovó en febrero hasta la Eurocopa de 2028 que acogerán Reino Unido e Irlanda. "Tengo contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa y estoy deseando que llegue, aunque ahora mismo me resulte difícil mirar tan lejos", apuntó Tuchel tras la derrota ante Argentina, donde fue muy criticado por su planteamiento defensivo tras el 0-1.

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Pese a ello, el CEO de la FA, Mark Bullingham, elogió a Tuchel. "Es desgarrador estar tan cerca. Las jugadoras y Thomas lo han dado todo hoy, y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no podrían haber trabajado más duro durante el torneo", subrayó.

"Me gustaría darles las gracias a todos ellos, y también expresar mi más sincero agradecimiento a nuestra maravillosa afición, tanto aquí en los Estados Unidos como en casa. Hemos sentido vuestro apoyo en cada paso del camino y todos estamos muy decepcionados por no haber podido llegar más lejos", añadió.

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