Junts, ERC, Comuns, PSC y la CUP celebran el fallo del TJUE y exigen aplicar la Ley de Amnistía

Junts, ERC, los Comuns, PSC y la CUP han celebrado el aval de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA); mientras que Vox ha prometido derogar la norma si llega a gobernar. Los 'populares', por su parte, respetan el fallo pero advierten que "la amnistía no puede borrar lo que ocurrió en Cataluña en los años del proceso" independentista.

Así se han expresado los grupos políticos después de que la Gran Sala del TJUE haya avalado este jueves la Ley de Amnistía "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la UE, ni afecta a los intereses económicos de la Unión.

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Una primera sentencia responde al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el 'procés' y, una segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).

JUNTS URGE AL TC A POSICIONARSE

Ante ello, Puigdemont ha avisado de que si los tribunales españoles continúan negándose a aplicar la Ley de Amnistía "estarán confrontándose al derecho europeo": "El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ningún resquicio a través del cual se pueda discutir nuestra victoria".

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En una rueda de prensa junto al abogado Gonzalo Boye, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que el aval es una "gran victoria" de Cataluña y para el independentismo, y ha urgido al Tribunal Constitucional (TC) a posicionarse antes de las vacaciones de verano.

No obstante, Turull ha asegurado que este aval no significa que Puigdemont pueda volver mañana a Cataluña porque, a su juicio, ahora deberán librar una nueva batalla con la cúpula judicial española. Pese a ello, defiende que ya no hay más excusas para aplicar la ley, empezando por el TC.

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Además, ha rechazado que los socialistas puedan ponerse medalla alguna por lo ocurrido este jueves y ha avisado, ante los que puedan pensarlo, de que el fallo del TJUE implica un empuje y no pasar hoja del proceso independentista.

"La madre que me parió, lo que estamos haciendo juntos es histórico y lo hemos hecho con todo dios disparando", ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en un mensaje en 'X'. "Después de 9 años, es hora de volver a casa", ha reclamado también el exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín.

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RULL INSTA AL TS A ABANDONAR SU "REBELDÍA"

El presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), ha instado al Tribunal Supremo (TS) a "abandonar su "rebeldía" y aplicar la Ley de Amnistía sin esperar a otros tribunales españoles.

"Europa ha hablado y no hay margen para la ambigüedad por cálculos políticojudiciales, por la enésima interpretación restrictiva de la Ley de Amnistía. Ahora lo que toca --y lo que es exigible en un Estado de derecho-- es que la cúpula judicial española la aplique, definitivamente, sin más subterfugios ni demoras", ha destacado.

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Para Rull, la sentencia del TJUE es "un pronunciamiento que interpela directamente a la anormalidad política que vive hoy Cataluña", que pasa por el hecho de que Puigdemont y el exconseller Lluís Puig no pueden ocupar sus escaños en el Parlament porque están en el "exilio".

JUNQUERAS: "ESPERO PODER ABRAZAR PRONTO A PUIGDEMONT"

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido aplicar la Ley de Amnistía, alegando que "ya no hay excusas" y que "los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas".

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"Espero poder abrazar bien pronto al presidente Puigdemont en las calles de Girona o de Barcelona y espero que todos los exiliados puedan volver a casa", ha subrayado. Para el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) "el camino se aclara para Puigdemont, Junqueras y el resto de encausados" y "cae la causa contra los CDR".

ILLA PIDE SU APLICACIÓN "DILIGENTE E INTEGRAL"

Tanto el PSC como los Comuns piden la aplicación de la ley. "No hay ya vuelta de hoja: la Ley de Amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento. Ya no hay ninguna obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley", ha defendido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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Pide así su aplicación de forma "diligente e integral" y sin subterfugios, y que los amnistiados participen en el futuro de Cataluña con los "mismos" derechos y deberes. "Nuestra voluntad de convivencia y nuestra esperanza de futuro son más fuertes que cualquier intento de retroceder a un pasado de división, de ruptura y de enfrentamiento". "Europa dice 'sí' a la amnistía. Cataluña dice 'sí' al futuro", ha añadido el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

Para el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, el fallo del TJUE es otro correctivo "al golpismo judicial de la derecha española". En la misma línea, la líder de la formación en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que el órgano judicial europeo da "una bofetada" al TS, si bien ha lamentado que el fallo "llega tarde" y tras años de injusticia.

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Por otro lado, el diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha tildado de "victoria" el aval pero ha pedido recuperar desde Cataluña la "centralidad" del movimiento independentista. Cree que la Ley de Amnistía ha sido y sigue siendo útil para el Estado contra el independentismo, tachándola de "laberinto" en el que, en referencia velada a Junts y ERC, actores independentistas que participan de la dinámica del Estado "han caído de cuatro patas".

EL PP RECUERDA A ILLA SU "NI AMNISTÍA, NI NADA DE ESO"

Con todo, la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que su formación respeta la sentencia pero ha avisado de que "la amnistía no puede borrar lo que ocurrió en Cataluña en los años del proceso" independentista.

La 'popular' ha sostenido así que el PP no interpreta las sentencias según le convenga, y ha recomendado hacer lo mismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en lugar de dedicarse a atacar a los jueces en todas las causas que afectan a su entorno".

También ha criticado que Illa haya pedido que se cumpla la sentencia del TJUE y se aplique la amnistía: "Precisamente él, cuyo gobierno sigue sin cumplir resoluciones judiciales tan claras como las que garantizan la presencia del castellano junto al catalán en las aulas catalanas".

Roldán ha reprochado al presidente catalán mostrarse a favor de la amnistía "cuando su promesa en campaña fue 'ni amnistía, ni nada de eso", y ha acusado a los socialistas de decir una cosa y hacer luego la contraria.

"El PP seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho", ha zanjado.

LA AMNISTÍA, "EL MAYOR ATAQUE A LA UNIDAD NACIONAL" PARA VOX

Por el contrario, el líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha lamentado el fallo y ha prometido que su formación derogará la norma si llega a gobernar. Además, ha arremetido contra el PP, aunque sin mencionar al partido, por sostener que Bruselas anularía la amnistía y facilitaría la detención de Puigdemont.

"El problema fundamental viene por la politización del TC", ha señalado, remarcando que la amnistía "constituye el mayor ataque al Estado de Derecho y a la unidad nacional" y es "un pacto inmoral" de Sánchez y "los golpistas", en alusión a Junts. Por ello, ha garantizado que Vox la derogará si llegan a La Moncloa.