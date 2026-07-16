Infografías del jueves 16 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Actualización de la lista de máximos goleadores del Mundial.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Argentina llega a la final anotando el 63 % de los goles a partir del minuto 76.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Bélgica de F1.

EEUU CHINA - La percepción internacional sobre China y EE.UU. ha cambiado, según un estudio del Pew Research Center. En la mayoría de los 36 países encuestados, China es vista hoy de forma más positiva que Estados Unidos. La confianza en sus respectivos líderes refleja la misma tendencia, con Xi Jinping superando a Donald Trump en opiniones favorables. EFE

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