Gobierno Trump presenta propuesta para endurecer los visados de estudiantes y periodistas

Washington, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos hizo pública este jueves su propuesta para endurecer las condiciones de los visados que corresponden a estudiantes, a participantes de programas de intercambio cultural y a periodistas, en línea con sus políticas para robustecer los controles migratorios impulsadas por el presidente, Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca.

La nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional propone como cambio principal que los visados F, J e I pasen del actual régimen -que concede una "duración de estatus" que puede ser de varios años- a uno en el que se concederán períodos de estadía en el país fijos y más cortos, que obligarán a solicitar extensiones de manera mucho más frecuente si se quiere permanecer en suelo estadounidense.

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El reglamento tiene prevista su publicación en el Registro Federal mañana viernes 17 de julio y su fecha de entrada en vigor es de 60 días después de dicha publicación, aunque su implementación está sujeta a revisión por parte del Congreso.

En la actualidad, a la mayoría de los titulares de visados F, J e I se les admite en EE.UU. mediante un sistema de "duración del estatus", que les permite permanecer en el país mientras mantengan sus actividades como estudiantes, como integrantes en ciclos de intercambio o como empleados de medios de comunicación durante ese lapso de "duración de estatus", que puede ser de varios años.

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La normativa propuesta plantea que a los nuevos solicitantes de estas visas se les concederá -en caso de recibir la aprobación de Seguridad Nacional- una estadía con una fecha fija de validez en el formulario I-94, el documento que verifica formalmente el estatus migratorio de aquellas personas con visados temporales o no migratorios como el F, el J y el I.

Para los permisos ​​F y J, esta fecha fija se correspondería con la duración total de los programas de estudios o intercambio hasta un máximo de cuatro años.

En el caso del I, el de profesionales de la comunicación, la propuesta establece una fecha máxima de 240 días, un plazo que se ve recortado hasta los 90 días en el caso de los periodistas con nacionalidad china.

Para extender la validez de estas fechas en el I-94 será necesario presentar una solicitud de prórroga antes del vencimiento ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en territorio estadounidense o en una sección consular de EE.UU. en el extranjero.

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La Administración Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus grandes apuestas políticas, argumenta en el documento revelado hoy que el nuevo marco le permitirá controlar mejor a los titulares de estos permisos, y subraya que muchos antiguos estudiantes de intercambio han logrado permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema de "duración de estatus". EFE