El Pentágono invertirá unos 10.000 millones de dólares en nuevos proyectos de defensa

Washington, 16 jul (EFE).- El Pentágono invertirá unos 10.000 millones de dólares para reforzar la capacidad de su industria de defensa en el estado de Pensilvania en un contexto marcado por la escalada del conflicto con Irán y la clara apuesta del Gobierno del presidente Donald Trump para impulsar el sector.

El Departamento de Guerra detalló este jueves que el paquete comprende alrededor de 30 proyectos para producir buques, submarinos o fabricar munición en ese estado, uno de los principales polos de la industria de defensa del país, donde tienen plantas grandes contratistas como Lockheed Martin o General Dynamics.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó el anuncio el miércoles durante una cumbre de Defensa e Innovación celebrada en ese estado, donde garantizó que los proyectos podrían generar más de 4.000 empleos para Pensilvania.

"Los trabajadores de Pensilvania construirán los barcos, submarinos, camiones, armas e industrias que garanticen que Estados Unidos siga siendo la nación más fuerte y poderosa de la historia mundial; nos va mejor ahora que nunca", declaró el mandatario.

Entre los proyectos de mayor volumen, Trump citó la futura inversión de 2.500 millones de dólares de General Dynamics para apoyar la construcción de submarinos.

Pensilvania es uno de los estados más importantes para la industria de defensa del país, y alberga instalaciones clave como plantas de munición y centros de innovación tecnológica en torno a ciudades como Filadelfia y Pittsburgh.

El anuncio se produce en medio de la escalada del conflicto con Teherán y de nuevas oleadas de ataques esta semana contra capacidades militares iraníes que, según Washington, amenazan a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial. EFE

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