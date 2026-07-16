Egipto confirma pena de año de prisión a activista tras criticar condiciones carcelarias

El Cairo, 16 jul (EFE).- Un tribunal de El Cairo confirmó este jueves la condena a un año de cárcel impuesta al activista y poeta egipcio Ahmed Douma, que llevaba en prisión provisional desde abril tras publicar un artículo en el que criticaba las condiciones carcelarias en Egipto, informó un abogado de derechos humanos.

"Se confirmó el veredicto contra Ahmed Douma, que lo condenaba a un año de prisión", dijo el destacado abogado egipcio especializado en derechos humanos Nabeh Elganadi en una publicación en su página de Facebook, en la que no ofreció más detalles.

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El activista, que se dio a conocer como defensor de los derechos humanos en el país durante la revolución de 2011 que derrocó al presidente Hosni Mubarak, fue arrestado el 6 de abril y puesto en prisión preventiva mientras se investigaban los cargos tras publicar un artículo en marzo.

Precisamente, fue detenido tras escribir sobre el impacto de los encarcelamientos arbitrarios en la estabilidad del Estado egipcio y tras una publicación en redes sociales en la que denunciaba las condiciones a las que se sometía a los detenidos. En junio, fue remitido a juicio y condenado a prisión en primera instancia.

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Amnistía Internacional (AI) denunció entonces que la condena impuesta a Douma por el "falso cargo" de "difundir noticias falsas" fue tras "un juicio injusto" que se celebró a puerta cerrada y en el que el tribunal no quiso desmentir el contenido sobre las condiciones carcelarias que el activista había criticado en sus publicaciones.

Anteriormente, según AI, Douma fue sometido a "casi diez años en prisión tras un juicio por motivos políticos" y que, desde su puesta en libertad, "las autoridades han seguido abusando del sistema de justicia penal para perseguirlo, lo que incluye la apertura de siete investigaciones distintas, una prohibición arbitraria de viajar y restricciones para matricularse en estudios de posgrado". EFE

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