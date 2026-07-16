Al ritmo actual, se necesitaría una década para evacuar de Gaza a pacientes y heridos

Jerusalén, 16 jul (EFE).- Un total de 18.500 pacientes en estado crítico, entre ellos 4.000 niños, requieren una evacuación médica urgente desde Gaza a terceros países, lo que al ritmo actual equivaldría a una década de traslados, según denunció este jueves la ONG Médicos Sin Fronteras.

"Los Estados miembros de la Unión Europea han acogido apenas al 2 % de todos los pacientes evacuados por motivos médicos de Gaza desde principios de 2026. En este sentido, MSF hace un llamamiento a la UE y a otros Estados para que aumenten de forma significativa el número de pacientes que acogen para recibir atención especializada", insta la organización en un comunicado.

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Por su parte, Israel prohíbe desde octubre de 2023 que gazatíes sean atendidos en hospitales tanto de Cisjordania como de Jerusalén Este ocupados, un corredor médico que suponía un salvavidas ya antes de la ofensiva bélica israelí que ha arrasado la Franja y diezmado sus hospitales.

"Las evacuaciones médicas desde Gaza siguen viéndose obstaculizadas por las barreras administrativas impuestas por las autoridades israelíes. El número de personas que pueden salir de la Franja sigue siendo una gota en el océano en comparación con las necesidades", denuncia la organización médica.

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Además, el Gobierno israelí impide también desde enero de 2026 tanto a MSF, como a otra treintena de ONG, introducir suministros y personal internacional en Palestina, sumiendo las reservas de medicamentos, equipo médico y aceite de motor —esencial para los generadores que mantienen incubadoras y quirófanos— a niveles críticos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza calcula que más de 1.400 pacientes han fallecido mientras esperaban una evacuación, si bien esta cifra solo representa a los casos que han podido ser documentados. Según la OMS, una media de 65 pacientes al mes falleció mientras esperaban ser evacuados.

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El proceso de evacuación médica es muy burocrático, e Israel puede denegar la salida de pacientes a los que ya se les ha asignado un tercer país por presuntos motivos de seguridad. Otros, pueden ser detenidos por Israel en checkpoints y posteriormente encarcelados.

Los pacientes son derivados por su médico y son las autoridades sanitarias de Gaza las que priorizan los casos. La Autoridad Palestina envía entonces la lista de pacientes a Israel y Egipto para su autorización y, una vez aprobada, la Organización Mundial de la Salud les informa de la logística para su evacuación.

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El convoy sale de un centro de salud hacia el cruce de Rafah, atravesando zonas fuera del alto el fuego. En Rafah, la Autoridad Palestina y la Misión de Asistencia en Fronteras de la Unión Europea verifican las identidades, antes de su cruce a Egipto.