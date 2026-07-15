Un dispositivo chino permite a personas con discapacidad auditiva "comprender" sonidos

Pekín, 15 jul (EFE).- Un equipo de investigadores de la Universidad de Nankai, en la ciudad septentrional china de Tianjin, desarrolló un dispositivo biónico que, según sus creadores, permite por primera vez que el cerebro de las personas con discapacidad auditiva "comprenda" los sonidos, en lugar de limitarse a "oírlos".

El aparato ofrece un novedoso método de sustitución y reparación electrónica para la reconstrucción de la audición que superaría las limitaciones de los implantes cocleares convencionales, informó este miércoles la agencia estatal Xinhua.

Según la investigación, la audición no depende únicamente del oído, sino también del nervio auditivo, que funciona como una "autopista" que transmite las señales sonoras hasta el cerebro.

Cuando esa vía sufre daños graves, los implantes cocleares tradicionales pierden eficacia ya que pueden convertir el sonido en señales eléctricas, pero necesitan de un nervio auditivo en buen estado para completar el "último tramo" de trayecto hasta el cerebro.

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"Si el nervio auditivo está gravemente dañado o ha desaparecido, incluso los implantes cocleares más avanzados dejan de ser eficaces", explicó Xu Wentao, quien dirigió la investigación en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Óptica de la universidad, y añadió que resolver ese problema fue precisamente el punto de partida del equipo.

Xu subrayó que los implantes actuales solo consiguen que el paciente "oiga", pero debido a su funcionamiento basado en un reloj fijo y al número limitado de electrodos, siguen "muy por detrás" del sistema auditivo natural, por ejemplo, a la hora de reconocer el habla en entornos acústicos complejos.

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El sistema presentado va un paso más allá y no solo capta los sonidos, sino que también los filtra, analiza y codifica de una manera similar al sistema auditivo natural, antes de transmitir al cerebro información con significado.

El equipo define el dispositivo como una "interfaz neuromórfica" que imita el modo en que los nervios auditivos biológicos codifican el sonido e integra en un circuito neuronal artificial la captación del sonido, la codificación neuronal, el procesamiento semántico y la salida bioeléctrica.

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"Nuestro objetivo no es únicamente que el sistema 'oiga', sino que realmente 'comprenda', es decir, que pueda seleccionar, procesar y transmitir información auditiva valiosa del mismo modo que lo hace un nervio natural", afirmó Xu, quien calificó el desarrollo como un paso decisivo en la restauración de la audición, al pasar de la "recuperación de la percepción" a la "reconstrucción de la función".

El estudio, titulado 'Una interfaz neuromórfica artificial para la restauración auditiva', fue publicado recientemente en la revista Nature Materials. EFE