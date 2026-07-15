PP tras aprobar el Congreso la reforma de la dependencia: "Una ley necesaria, pero que necesita financiación del Estado"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles que la reforma las leyes de dependencia y discapacidad es "necesaria", pero necesita la financiación del Estado.

Así lo ha expresado Elías Bendodo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el Pleno del Congreso aprobara el martes, con la abstención del PP, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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Preguntado sobre si la abstención de los 'populares' en la votación significa que no habrá problemas en la aplicación de la ley en las comunidades autónomas en las que gobiernan, el dirigente del PP ha respondido que la ley "tiene una ventaja y un problema".

"La ventaja es que la sociedad española, los gobiernos españoles, el autonómico y el central, entienden una realidad: la población cada vez vive más años, envejece más y, por tanto, requiere más cuidados", ha declarado.

En este sentido, Bendodo ha indicado que es "una ley necesaria, pero una ley que necesita financiación", que, a su juicio, "debe venir del Estado". "Nosotros estamos a favor de la aplicación de la ley de dependencia, por eso permitimos su aprobación ayer", ha subrayado.

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La segunda parte de la cuestión es "quién lo paga". "Yo creo que aquí hace falta sentarse, hablar en la Conferencia Sectorial de Políticas Sociales", ha manifestado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular.

"El gesto que hizo el Partido Popular es que hay cosas que entendemos que necesita España porque también lo hemos impulsado los gobiernos autonómicos, pero si hay algo infrafinanciado por parte del Estado a las comunidades autónomas es precisamente la ley de dependencia", ha concluido.

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