ONU lamenta el "inmenso coste humano" de los "devastadores" incendios en España y Portugal

MADRID, 15 (EUROPA PRESS9

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, ha lamentado el "inmenso" coste humano de los incendios forestales que actualmente impactan en España y Portugal: "Vidas perdidas, familias desplazadas, hogares y negocios destruidos y comunidades que ven cómo arden partes de su patrimonio natural y cultural".

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En su opinión, estos últimos incendios "devastadores" forman parte de una "tendencia mundial de desastres provocados por el cambio climático que cada año son más graves y frecuentes, a medida que la humanidad sigue quemando cantidades ingentes de carbón, petróleo y gas, lo que calienta el planeta". Ante ellos, para Steill, las soluciones "son igualmente claras". "Debemos actuar ahora para acelerar la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y la resiliencia climática, y para proteger los bosques", ha añadido.

ONU considera que la transición "ya está en marcha, pero debe acelerarse". "La energía limpia no solo protege nuestro clima, sino que también fortalece las economías, crea más puestos de trabajo, mejora la seguridad energética y es más barata y fiable que los combustibles fósiles", ha concluido Stiell.

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