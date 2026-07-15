Muere un israelí que resultó herido por un ataque lanzado en abril por Israel contra la ciudad de Haifa

Un hombre israelí de 82 años que resultó herido en estado crítico a causa de un ataque con misiles lanzado por Irán en abril contra la ciudad de Haifa (norte) ha fallecido este miércoles, según han confirmado las autoridades de Israel.

"La ciudad de Haifa lamenta la muerte de Michael Katz, quien resultó herido en un ataque con misil de Irán contra su casa en la calle Shimshon durante la operación 'Rugido del León' y quien ha fallecido a causa de sus heridas", ha dicho la Alcaldía de Haifa en un mensaje en redes sociales.

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Asimismo, ha especificado que el hombre trabajó durante décadas para la empresa militar Rafael y "contribuyó a la seguridad del país", sin más detalles. El ataque en el que resultó herido Katz murieron otras cuatro personas, mientras que su esposa, Nina, resultó herida de levedad.

La Fuerza Aérea de Israel afirmó tras una investigación que el misil no fue interceptado por los sistemas de defensa antiaérea debido a que se abrió en el aire, lo que cambió su trayectoria. Hasta ahora se han confirmado 26 civiles muertos por los ataques iraníes, incluidos cuatro palestinos residentes en Cisjordania.

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Los ataques de Irán con misiles y drones fueron parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Desde abril hay vigente un alto el fuego, marcado por varios cruces de ataques entre Estados Unidos e Irán.