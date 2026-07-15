Merz ve una amenaza creciente rusa en este europeo y ataques híbridos contra Alemania

Berlín, 15 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, manifestó este miércoles en una rueda de prensa en Berlín que Rusia se está preparando para mayores "agresiones más allá de Ucrania" contra Europa, con una amenaza creciente en el este europeo que se da al tiempo que ataca a Alemania con operaciones de guerra híbrida.

"Vemos claros indicios de que Rusia se está preparando para nuevas agresiones. Estas van mucho más allá de Ucrania", dijo Merz en la tradicional rueda de prensa de verano que ofrece el jefe del Gobierno germano antes del parón estival.

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"Amenazan a los países bálticos, a Moldavia y a otras partes de Europa. También nos amenazan a nosotros a través de las formas de guerra híbrida", abundó el canciller, que insistió en que su país experimenta la amenaza rusa a través de acciones como sabotajes u operaciones contra infraestructura digital.

"Nos enfrentamos a un sabotaje masivo, a intentos de espionaje y a ataques contra nuestras redes de datos. Todas ellas son formas de guerra híbrida contra Alemania", señaló Merz al ser preguntado sobre qué cuestiones de seguridad y defensa le preocupan actualmente.

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En este sentido, el jefe del Gobierno germano repitió una frase que ha utilizado en numerosas ocasiones para aludir a la situación de seguridad geopolítica contemporánea: "no vivimos en guerra pero tampoco vivimos en paz".

Sobre los objetivos en materia de defensa que tiene su Ejecutivo, que pasan por convertir a las Fuerzas Armadas de Alemania en el Ejército convencional más fuerte de Europa, Merz dijo que su "preocupación por la capacidad de defensa" de Alemania no aumenta actualmente dados los esfuerzos de su Gobierno.

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Según los planes del Ejecutivo de Merz, el Gobierno alemán quiere dedicar 109.700 millones de euros a Defensa en 2027.

Ese montante es un 32,6 % más respecto al de este año (82.700 millones de euros), y un desembolso al que se suma, también, el aporte del fondo especial para el rearme de las Fuerzas Armadas.

En suma, el Ministerio de Defensa encabezado por Boris Pistorius tendría a su disposición 139.700 millones de euros en 2027 si el plan es aprobado en su forma actual por el Parlamento, que aún debe darle su visto bueno, algo que se espera que suceda en otoño.

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