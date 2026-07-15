Irán ejecuta a otro condenado por participar en las protestas de enero

Teherán, 15 jul (EFE).- Las autoridades iraníes ejecutaron este miércoles a un manifestante condenado por supuestos daños a la propiedad pública e incendiar la sede de la Gobernación de Dehaqan, en el centro del país, durante las protestas antigubernamentales de enero pasado.

“Mohamad Amini Dehaqani fue ahorcado en la madrugada de este miércoles después de que la sentencia de muerte dictada en su contra fuera confirmada por el Tribunal Supremo iraní y se completaran los procedimientos legales”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

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El medio indicó que Amini Dehaqani fue condenado a muerte por los cargos de “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra” por haberse hecho con un fusil de asalto Kalashnikov robado a agentes, incendiar la sede de la Gobernación de Dehaqan y atacar una comisaría.

Según la versión oficial, el condenado participó el 9 de enero en los disturbios violentos y armados registrados en Dehaqan, durante los que lanzó un cóctel molotov contra la sede de la Gobernación, provocando un incendio, y posteriormente se dirigió hacia una comisaría, donde supuestamente incitó a los manifestantes a atacar a los agentes.

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Las autoridades iraníes sostienen que el acusado llevaba consigo dos cócteles molotov, uno de los cuales lanzó contra la sede de la Gobernación y el otro contra la comisaría.

Su ejecución se produjo después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado contra la sentencia y confirmara la pena de muerte.

Con esta ejecución, Irán ya ha ahorcado a al menos 21 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial, aunque ONG de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

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Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor cifra de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional. EFE