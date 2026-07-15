Especialista alerta de que las olas de calor incrementan un 12% el riesgo cardiovascular

El cardiólogo del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo, el doctor Rodrigo Ortega, ha alertado de que las olas de calor como las que se experimentan estas semanas "incrementan un 12 por ciento el riesgo cardiovascular", lo que "eleva el riesgo de infarto e ictus".

"Cuando nos exponemos a temperaturas elevadas el cuerpo pone en marcha su sistema de refrigeración cuyo motor es el corazón", ha señalado al respecto, al tiempo que ha indicado que, por ello, aumenta la frecuencia cardiaca. "En primer lugar, los vasos sanguíneos se dilatan con el calor", ha señalado, para añadir que "es similar a un sistema de tuberías que aumentan su diámetro y el sistema pierde presión".

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Al hilo, Ortega ha expuesto que "para compensar esta pérdida, el corazón aumenta la frecuencia cardiaca", a lo que "se suma la pérdida de líquido por el sudor que debe compensar el corazón". Ante todo ello, "las personas más mayores son con las que hay que tener más precaución", ha asegurado, y es que "los problemas de salud asociados a las altas temperaturas los padecen sobre todo los mayores de 70 años", de igual modo que "las personas con patologías predisponentes".

"La edad no solo suma años, sino que también reduce la capacidad de termorregulación", ha destacado en este sentido, añadiendo a los hipertensos a los colectivos vulnerables. Estos "han de medirse la tensión arterial diariamente, porque un tratamiento que puede controlar perfectamente su nivel de presión arterial en febrero puede no hacerlo en agosto y generarle hipotensión", ha explicado.

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Por otra parte, ha advertido de que las primeras olas de calor son las más peligrosas debido a que aún no se ha producido aclimatación. "Según padecemos exposiciones más prolongadas al calor, realizamos pequeñas adaptaciones que nos permiten amortiguar los efectos indeseados del calor", ha subrayado.

RECOMENDACIONES

Ante todo ello, ha ofrecido algunas recomendaciones, como "estar al corriente" de la previsión meteorológica y evitar los esfuerzos y el ejercicio en las horas centrales del día. "Escoger ropa ligera, transpirable, y no olvidar la protección solar" son otras de las medidas propuestas, así como llevar a cabo una correcta hidratación, sobre todo si existe sudoración abundante.

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Junto a ello, este especialista ha incidido en la importancia de mantener la adherencia a los tratamientos farmacológicos y conservar los hábitos saludables que se practican durante el resto del año. El mayor consumo de alcohol "no debe convertirse en la norma", ha subrayado.