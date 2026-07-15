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El pase de España a la final del Mundial ante Francia logra 19.482.000 de espectadores únicos y 81,3% de share

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La victoria de la selección española en la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Francia ha registrado 14.647.000 personas de audiencia media, 19.482.000 de espectadores únicos y un 81,3% de cuota de pantalla en La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial.

Según ha informado este miércoles Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial durante esta jornada se registró a las 22.58 horas en La 1, con 14.411.000 de espectadores pendientes del televisor.

El encuentro con el que España ha logrado el pase a la final se ha convertido en el más visto de la Selección Española en la historia de los Mundiales, solo se sitúa por detrás de la prórroga de la final del Mundial 2010.

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El número de espectadores únicos que vieron el martes algún partido del Mundial de Fútbol 2026 fue de 19.488.000, lo que supone el 41% de la población de España.

Asimismo, el acumulado de los partidos en lo que va del Mundial alcanzan una cobertura del 77,4% de la población de España, es decir, 36.804.000 de espectadores únicos.

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