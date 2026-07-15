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Detenido a un varón que no había regresado a la prisión de León tras un permiso

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La Policía Local de León detuvo en la madrugada del día de ayer, 14 de julio, a un hombre que no había regresado al Centro Penitenciario de León, donde cumple condena, tras disfrutar de un permiso.

Agentes policiales interceptaron al varón en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera. Al ser requerido para su identificación, el hombre emprendió la huida a pie, pero fue alcanzado, según fuentes municipales.

Una vez comprobadas sus filiaciones, se verificó que constaban requisitorias judiciales vigentes de búsqueda, detención y personación por no reingresar en prisión. Tras ser detenido, la Policía Local del Ayuntamiento de León le trasladó a dependencias de la Policía Nacional.

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El varón disfrutaba la semana pasada de un permiso y el viernes no regresó a las dependencias penitenciarias. No es un recluso especialmente peligroso y hasta ese momento no había provocado incidentes de ningún tipo, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

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