Congresista republicana augura etapa de más ayuda entre EEUU y futuro gobierno de Colombia

Washington, 15 jul (EFE).- La congresista republicana por Florida Maria Elvira Salazar auguró este miércoles en el Congreso que se abre una nueva etapa de mayor colaboración y ayuda entre Estados Unidos y el futuro Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"La relación entre el nuevo Gobierno de De la Espriella y el Gobierno de Estados Unidos va a suponer que Colombia tenga la mayor cantidad de ayuda posible", afirmó la congresista a preguntas de los medios después de una audiencia que convocó ella bajo el nombre de "Un nuevo comienzo para Colombia".

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Salazar, que recordó la amistad que la une desde hace años con De la Espriella cuando él era un votante de su distrito en Florida, destacó que el presidente electo de Colombia es "un aliado de los Estados Unidos" y con el que comparte "los mismos valores de seguridad y libertad".

Tras insistir en la colaboración que se abre con la Administración del presidente Donald Trump, explicó algunos aspectos concretos como la ayuda en defensa que Colombia necesita, "el 75 % de los helicópteros de la fuerza militar colombiana no despegan, a pesar de que tienen una guerrilla y un narcotráfico que florece".

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Salazar consideró que los próximos cuatro años del Gobierno De la Espriella son "la mejor noticia para los colombianos", especialmente "para el ciudadano normal que lo que quiere es quedarse en su país y progreso para él, su familia y su país".

La congresista republicana felicitó a sus "hermanos colombianos" ya que considera que "eligieron el camino de la prosperidad". EFE

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