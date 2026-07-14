Las bolsas europeas adelantan signo mixto mientras el petróleo se mantiene al alza

Madrid, 14 jul (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura con tendencia mixta este martes, mientras el precio del crudo brent sigue al alza ante las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 7.15 horas (5.15 GMT), los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 0,44 %; los del índice Euro Stoxx 50, el 0,54 %; y los de Londres, el 0,03 %, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

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Los futuros de la Bolsa de París, por su parte, avanzan el 0,22 %.

Las principales bolsas europeas adelantan una apertura con dudas, después de cerrar la víspera con ligeras ganancias, a pesar de la subida del precio del petróleo, tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reactivara el bloqueo naval sobre la República Islámica.

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En la víspera, el precio del crudo brent se disparó el 9,59 %, y este martes mantiene la tendencia alcista al subir el 1,86 %, hasta los 84,85 dólares el barril.

Asimismo, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, también sube el 2,05 %, hasta los 79,74 dólares.

En la tercera jornada de ataques entre Estados Unidos e Irán, los futuros sobre los principales índices de Wall Street cotizan casi planos, con leves caídas para el Dow Jones de Industriales y el selectivo S&P 500, mientras que los del tecnológico Nasdaq avanzan el 0,22 %.

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Y ello, después de que Wall Street cerrase la víspera en negativo ante las tensiones en Irán, y mientras las compañías de semiconductores registraron fuertes pérdidas, lideradas por SK Hynix.

Pese a ello, y mientras el mercado está ya también pendiente del inicio de la presentación de los resultados en Estados Unidos, donde hoy rendirán cuentas Bank of America, JP Morgan, o Wells Fargo, en Asia se imponen las ganancias.

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El índice Kospi de Corea del Sur sube el 0,96 %; el Nikkei de Tokio, el 0,46 %; la Bolsa de Shanghái, el 0,44 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,20 %.

El euro avanza a esta hora y se cambia a 1,139 dólares, mientras que el oro sube el 0,71 %, hasta los 4.030,46 dólares.

El bitcóin se negociaba a 62.679,75 dólares, con un ascenso del 0,82 %.