Agencias

Panamá ordena retirar perfume de la marca Britney Spears por contener sustancia prohibida

Guardar
Google icon

Ciudad de Panamá, 14 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá cancelaron este martes el registro sanitario y ordenaron el retiro inmediato del mercado del perfume 'Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray', por contener una sustancia prohibida en productos cosméticos.

El Ministerio de Salud (Minsa) explicó que tomó estas medidas tras una alerta de la Comisión Europea que advirtió que el producto, fabricado por Elizabeth Arden INC, según la resolución oficial, puede representar un riesgo para la salud.

"La medida, contenida en la Resolución N.° 097 del 24 de junio de 2026 y publicada (este martes) en la Gaceta Oficial, responde a una alerta emitida por la Comisión Europea a través del sistema de alerta rápida Safety Gate, relacionada con la retirada del mercado de varios productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos", detalla el comunicado de las autoridades panameñas.

PUBLICIDAD

Según el Minsa, entre los productos incluidos en la alerta figura el 'Fantasy Britney Spears Eau de Parfum', que "contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)", una sustancia prohibida en productos cosméticos.

"El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea determinó que este ingrediente representa un riesgo para la salud", indica la información del Minsa y aclara que producto afectado en Panamá contaba con el registro sanitario vigente hasta marzo de 2029.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Minsa ordenó a distribuidoras, farmacias y comercios retirar de inmediato el perfume y dispuso que las empresas presenten, en un plazo de 30 días, un informe sobre las unidades retiradas, mientras la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas verificará el cumplimiento de la medida. EFE

Últimas Noticias

Didier Deschamps, con sorna: "¿Tiene el árbitro la calidad suficiente para arbitrar una semifinal?"

Didier Deschamps, con sorna: "¿Tiene el árbitro la calidad suficiente para arbitrar una semifinal?"

Marcos Llorente: "Pedro Porro se lo merece, me alegro mucho de que le estén yendo las cosas así"

Marcos Llorente: "Pedro Porro se lo merece, me alegro mucho de que le estén yendo las cosas así"

Picardo y Franco escenifican el fin de la Verja que separa Gibraltar

Picardo y Franco escenifican el fin de la Verja que separa Gibraltar

Kylian Mbappé: "Hemos estado por debajo de España a nivel técnico"

Kylian Mbappé: "Hemos estado por debajo de España a nivel técnico"

Trump dice que por ahora no quiere negociar con Irán pese a contacto reciente con Teherán

Infobae