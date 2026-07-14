La Casa Real celebra la clasificación de España a la final del Mundial: "Llega el momento de luchar por el titulo"

La Casa Real ha celebrado la victoria de España frente a Francia este martes que mete al equipo nacional de fútbol en la final del Mundial 2026: "Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo", ha afirmado a través de un mensaje en Instagram, recogido por Europa Press.

Con un vídeo de los Reyes festejando los goles y la victoria junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han instado a los jugadores a "luchar por el título" con "todo un país" a su lado. "Gracias por hacernos disfrutar de este camino", han concluido.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado la clasificación de España para la final que se disputará este domingo contra Inglaterra o Argentina: "Espectacular. Una vez más la Selección nos hace soñar", ha afirmado a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

En la misma línea se ha expresado el Partido Popular, que ha festejado la victoria de España contra Francia en las semifinales por dos goles a cero: "¡VAMOOOOOOOS!", ha escrito en redes sociales, a la vez que ha trasladado imágenes de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, gritando los goles del equipo nacional.

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"Un 14 de Julio España vence a Francia!! Hemos sido mejores!. Goles de un Vasco y un Extremeño, conquistando un mundial en América!", ha publicado Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha colgado en 'X' un vídeo del hermano del jugador español, Lamine Yamal, festejando uno de los goles de la Selección en el Mundial.