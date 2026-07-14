Kuwait denuncia un ataque de Irán contra un buque de su Armada que deja cuatro militares heridos

El Ministerio de Defensa de Kuwait ha informado este martes de que sus fuerzas han detectado un misil balístico, otros cinco de crucero y 33 drones "hostiles", y denunciado un ataque contra un buque de su Armada, todo ello atribuido a Irán, que ha dejado al menos cuatro militares heridos.

El portavoz de la cartera militar, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, así lo ha dicho en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha confirmado que "todos ellos han sido interceptados y neutralizados".

"La traicionera agresión iraní ha tenido como consecuencia el ataque a varias instalaciones vitales y civiles, y la caída de escombros en diversos lugares del país, lo que ha provocado daños materiales", ha agregado al respecto.

Además, el representante kuwaití ha denunciado un ataque contra "uno de los buques de la Armada" del país, que ha herido a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas, si bien su estado ya es "estable" tras haber recibido tratamiento médico.

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"Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso constante de cumplir con sus deberes y responsabilidades de manera eficaz, en el marco de una preparación y alerta constantes, reforzando así la seguridad de la nación y salvaguardando el bienestar de los ciudadanos y residentes", ha señalado Al Atuan.