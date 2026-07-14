Irán ejecuta a dos personas condenadas por pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a dos personas condenadas por pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico y planificar atentados en el país asiático, tras su detención en el marco de una operación cerca de la frontera con Irak que se saldó con la muerte de varios miembros de la Guardia Revolucionaria.

Los ajusticiados, identificados como Mohiedín Abdolahi y Hosein Palani, han sido declarados culpables de pertenencia a una célula del grupo yihadista que buscaba reconstruir capacidades y perpetrar ataques en Irán, estableciendo su base de operaciones en Bamu, cerca de la frontera con Irak.

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La Fiscalía acusó a estas personas de reclutar a combatientes y obtener armas antes de que las fuerzas de seguridad identificaran su presencia y lanzaran una operación para detenerlos, enfrentamientos en los que murieron varios presuntos integrantes de la célula, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Tras su detención, ambos fueron imputados por "rebelión armada" y condenados a muerte, unas sentencias que han sido llevadas a cabo por ahorcamiento durante la jornada después de que el Tribunal Supremo de Irán ratificara las condenas contra ellos.