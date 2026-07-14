El líder del cártel de 'Los Lobos' se opone a ser extraditado a Estados Unidos por supuesto tráfico de cocaína

Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', líder del cártel ecuatoriano de 'Los Lobos' detenido en noviembre de 2025 en Málaga, se ha opuesto a ser extraditado a Estados Unidos por supuesto tráfico de cocaína.

En una vista celebrada este martes, 'Pipo' se ha mostrado en contra de la petición del país norteamericano, que solicitó su extradición por supuesta conspiración para introducir en dicho país "por lo menos" cinco kilos de una sustancia que contenía cocaína, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

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En un escrito, la Fiscalía señaló que se cumplen los requisitos para que 'Pipo' sea entregado a las autoridades estadounidenses por un presunto delito de tráfico de drogas cometido en el seno de una organización criminal.

Estados Unidos solicitó su extradición para ser juzgado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Concretamente, se le atribuye "conspiración para distribuir por lo menos cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos", según una nota de la Embajada estadounidense.

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Fuentes de la defensa de 'Pipo' anticiparon a Europa Press que durante la vista, el reclamado se negaría a su extradición en la vista al entender que hay defectos formales y de fondo, así como una instrumentalización política del caso y una coordinación, a su entender, entre Ecuador y Estados Unidos para burlar a la justicia española.

Desde su versión, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido de manera pública un acuerdo con Washington para que Chavarría termine en suelo estadounidense, y sostienen que hay un itinerario pactado para que, si la Audiencia Nacional acepta la petición previa de Ecuador para ser extraditado, se lleve a cabo una posterior re-extradición.

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CREE QUE HAY UN PACTO DE EEUU CON EL PRESIDENTE DE ECUADOR

El pasado junio, 'Pipo' se opuso a ser extraditado a Ecuador y aseguró que detrás del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en agosto de 2023 se encuentra el presidente del país, Daniel Noboa, y su ministro del Interior, John Reimberg.

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Así lo ha expresó 'Pipo' en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía también se mostró partidaria de la extradición, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias.

Chavarría afirmó que existe un pacto entre Estados Unidos y Noboa para engañar a las autoridades españolas que consistiría, según él, en llevarle primero a Washington y, después, a Ecuador.

También manifestó que Villavicencio fue asesinado porque había reunido pruebas que dice que vincularían a Noboa con narcotráfico, según las fuentes.

Su arresto se produjo por la Policía Nacional a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por presunta falsedad documental. La detención se enmarcó en la Operación Renacer, ya que había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigiría el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes, según otras fuentes, que indicaron que se le acusa de financiar atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.

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