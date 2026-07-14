El Breogán ficha al ala-pívot dominicano Andersson

Lugo, 14 jul (EFE).- El Río Breogán refuerza su juego interior con la incorporación del ala-pívot dominicano Andersson García, quien procede de los Mexico City Capitanes de la G League americana, informó este martes la entidad lucense.

“El Río Breogán suma a un ala-pívot de enorme capacidad física y gran poderío reboteador en ambas canastas, que aportará además energía e intensidad defensiva al juego interior del equipo, en un año ilusionante, en el que el club afrontará exigentes retos en su 60º aniversario”, destaca el club en su comunicado.

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El jugador, de 25 años y 201 centímetros, se formó en las universidades de Mississippi State y Texas A&M (NCAA). En su último año con los Texas A&M Aggies demostró ser un pilar defensivo tras promediar 6.1 puntos, 6.2 rebotes y 1.6 asistencias por partido.

Tras su paso por la NCAA, en 2025 jugó con los Marineros de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana. Esta pasada temporada dio el salto a la liga de desarrollo norteamericana defendiendo la camiseta de los Mexico City Capitane, con del que promedió 10.9 puntos, 10.2 rebotes y 2.1 asistencias en 26 minutos.

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Su gran rendimiento en la NCAA le valió el salto a la NBA esta misma temporada de la mano de los Utah Jazz, donde aprovechó la oportunidad de un contrato corto para disputar 5 partidos. En ellos promedió 5.2 puntos, 8.4 rebotes, 2.8 asistencias y 1.6 robos. EFE

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