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China rechaza las acusaciones de ciberespionaje a los sistemas estatales de Paraguay

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Pekín, 14 jul (EFE).- El Gobierno chino rechazó este martes las acusaciones de Estados Unidos y Paraguay sobre una presunta infiltración de actores vinculados a Pekín en sistemas cibernéticos del Estado suramericano, al tiempo que denunció que Washington utiliza la ciberseguridad como pretexto político para desacreditar a Pekín.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian acusó a Estados Unidos de atraer a países de la región utilizando la ciberseguridad como excusa para señalar y desacreditar a China.

Por ello, Lin exhortó a los países implicados a que no se conviertan en "instrumentos de la geopolítica estadounidense" ni en "cómplices del Gobierno de EE. UU. en la difusión de información falsa sobre supuestos ciberataques chinos".

El portavoz agregó que China se opone a las actividades de piratería informática, así como a la difusión de desinformación con fines políticos.

El pasado viernes, los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron que durante una "revisión conjunta de ciberseguridad" detectaron la infiltración de "múltiples actores de amenaza", vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano.

El director general de ciberseguridad del Ministerio paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Pedro Martínez, declaró este lunes que "después de un tiempo de monitoreo" se concluyó que las amenazas "corresponden a actividades que se condicen con lo que suelen hacer los grupos que operan para el Gobierno chino".

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China, por su parte, ya había respondido a través de un comunicado compartido por su consulado en São Paulo, en el que expresó su insatisfacción y juzgó que Estados Unidos y Paraguay "han sacado conclusiones apresuradas".

A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Washington y Asunción informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, ubicada en China, fue identificada "infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo", un incidente que el presidente de ese país, Santiago Peña, vinculó entonces con las relaciones diplomáticas vigentes con Taiwán.

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Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los doce del mundo que mantiene vínculos oficiales con Taiwán, isla autogobernada y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino. EFE

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