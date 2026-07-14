Chile se prepara para afrontar gran temporal de lluvia y viento en casi todo el territorio

Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- Chile se prepara para enfrentar en los próximos días un fuerte temporal de lluvias y viento, que afectará a diez de las 16 regiones del país y durante el que se espera que caigan al menos 180 milímetros de agua durante cuatro días en muchas zonas del país.

La Dirección Meteorológica de Chile cambió la alerta naranja a alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana -a la que pertenece Santiago- por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas y continúas los próximos viernes, sábado, domingo.

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En estas regiones, el Gobierno también decretó la suspensión de las clases el viernes (el jueves es festivo), una medida que también se extiende el Maule y que se está estudiando para otras regiones.

El presidente chileno, José Antonio Kast, visitó este martes la Quebrada de Ramón, en el barrio capitalino de La Reina, para supervisar unas obras que arrancaron en junio y que buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones durante temporales como el de los próximos días.

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"Nada es más importante que el autocuidado. Reiterarles a todas las personas que no se internen en zonas cordilleranas donde pudieran ver arriesgada su integridad física, que no se acerquen al borde costero si es que hay anunciadas marejadas, que nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua cercano a su vivienda", indicó el mandatario, que se enfrenta a su primera emergencia climática desde que llegó al poder en marzo.

También se anunció el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el principal paso fronterizo de alta montaña entre Chile y Argentina, a partir de este martes y hasta que las condiciones mejoren.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, explicó en la misma rueda de prensa que el mandatario que "están desplegados más de 2.000 funcionarios en distintas regiones, 1.300 máquinas identificando los puntos estratégicos, 150 empresas contratistas".

"Independiente del riesgo, que es latente, estamos bien preparados”, añadió.

El temporal, que ha causado cierta alarma entre la ciudadanía, se trata de un río atmosférico de categoría cinco y está asociada a El Niño.

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo normal durante varios meses y generan sistemas frontales intensos, con fuertes vientos y lluvias constantes en un breve período de tiempo.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos alertó la semana pasada que este año El Niño podría ser "uno de los más fuertes" de la historia. EFE

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