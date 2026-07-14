Aumentan a seis los muertos por el incendio en un edificio en obras del centro de Bruselas

Al menos seis personas han muerto tras el incendio declarado a primera hora de este martes en un gran edificio en el centro de Bruselas que no estaba habitado porque estaba en renovación, pero en el que se encontraban en el momento del suceso numerosos operarios trabajando en la obra.

La Autoridad del Trabajo ha confirmado que seis personas han sido halladas sin vida por los servicios de bomberos y emergencias. Los cuerpos, que aún no han sido identificados, se han encontrado en el hueco de uno de los ascensores del edificio, mientras que un segundo se encontraba vacío, según recoge la cadena de televisión pública RTBF.

PUBLICIDAD

Según las primeras informaciones ofrecidas por las autoridades, el fuego se inició en el segundo piso del edificio OXY y se propagó hasta bloquear al menos dos ascensores del edificio. El organismo no descarta que haya más víctimas puesto que un tercer ascensor, que se empleaba como montacargas, no ha sido todavía inspeccionado.

Fruto del incendio han resultado gravemente heridas dos personas, que han ingresado en hospitales de Bruselas y Lovaina tras ser evacuadas.

El edificio OXY, antiguamente sede administrativa del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro, está siendo rehabilitado para ser convertido en un edificio de apartamentos y locales de ocio, incluido un hotel de lujo y varios restaurantes, por lo que en el momento del suceso se encontraban numerosos obreros en el interior, en su mayoría desalojados antes de que se propagara el fuego por los ascensores.

PUBLICIDAD

Aunque el incendio se declaró a primera hora de la mañana y el fuego fue controlado poco después, los servicios de emergencias no han podido extraer los primeros cuerpos hasta la tarde, debido a las dificultades de llegar hasta los ascensores afectados.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y el rey Felipe de los Belgas se han desplazado pasadas las 16:00 horas a la zona del siniestro para conocer de primera mano la situación y expresar sus condolencias.