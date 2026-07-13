Una ONG independiente registra un nuevo feminicidio en Cuba, suman 37 en lo que va de año

La Habana, 12 jul (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este domingo un nuevo crimen machista en Cuba y con éste suben a 37 los feminicidios ocurridos en lo que va de año en la isla, según datos compilados por EFE.

La ONG detalló -en sus redes sociales- que la víctima es Yunierkis (Yunita) Gómez Lozano, de 43 años, quien perdió la vida el pasado 9 de julio en Cumanayagua, Cienfuegos (centro), “al caer de una azotea tras una situación de forcejeo con su pareja y padre de sus dos hijos adolescentes”.

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Según AT, el agresor se suicidó tras el hecho y la plataforma denunció que Gómez se encontraba “en una situación propia de la violencia de pareja extendida por años”.

La plataforma envió sus condolencias a los dos hijos de la víctima y “demás familias, personas allegadas y a la comunidad que llora esta tragedia en medio de la situación cruenta del país”.

AT informó que investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos alertados en 2025; así como diez posibles feminicidios y tres intentos alertados en 2026.

La plataforma feminista ha advertido -en varias ocasiones- sobre “la persistencia de la violencia extrema” en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con “altos niveles de brutalidad”.

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En su análisis relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025, publicado en abril pasado, AT señaló que en el 93,8 % de los casos verificados en Cuba, el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

El informe refiere, así mismo, que la situación crítica en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas frente a la violencia de género, por lo que AT ha exigido la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

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Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado “tolerancia cero” contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.

Los datos compilados por EFE, con base en el registro de ONG feministas, dan cuenta de al menos 46 asesinatos machistas en Cuba en 2025. EFE