Spotify actualiza 'Radar de novedades' para que los usuarios ajusten mejor las recomendaciones personalizadas

Spotify ha introducido nuevos controles que permitirán gestionar los contenidos que ofrece la lista de reproducción 'Radar de novedades', para que las recomendaciones se ajusten más a los gustos de los usuarios.

El 'Radar de novedades' de Spotify se actualiza cada viernes con nuevas canciones acordes a los gustos de los usuarios, para impulsar el descubrimiento de nueva música.

Desde este viernes, es posible gestionar las recomendaciones que ofrece esta lista, con nuevos controles que permiten ajustar los artistas o el género con hasta cinco opciones para los usuarios perfilen de forma más precisa sus gustos.

Esta novedad está disponible tanto en Spotify para dispositivos móviles como en ordenador, y se acompaña de un rediseño visual de 'Radar de novedades', que muestra también una nueva portada y un encabezado, como informa Spotify en su web de noticias.

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No es la única lista de descubrimiento que Spotify ha actualizado recientemente. 'Viernes de novedades musicales' , que recoge los lanzamientos más recientes, cuenta también con recomendaciones en vídeo hechas por los editores de la plataforma de música.

El ecosistema de descubrimiento de Spotify también incluye 'Fresh Finds', con recomendaciones sobre artistas independientes emergentes, 'Descubrimiento Semanal', que cada lunes ofrece una recopilación de canciones que no ha escuchado el usuario.